Torre dell'orologio a rischio? Sopralluogo dei vigili del fuoco

Sopralluogo esplorativo questa mattina da parte dei vigili del fuoco alla torre campanaria del Palazzo di città. Il controllo si è reso necessario per vagliare il rischio di caduta calcinacci tra piazza Progresso e piazza Matteotti e ha rassicurato l'Amministrazione comunale, dato che la struttura sarebbe complessivamente in buone condizioni anche se presentrebbe alcune lesioni.

I tecnici dell'ufficio comunale di Protezione civile , ad ogni modo, hanno ritenuto ugualmente di procedere a transennare la zona sottostante la torre campanaria. Per il recupero della struttura esiste già un progetto, anche se i fatti più recenti stanno spingendo il Comune ad intervenire con sollecitudine al fine di "eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità, garantire la tutela e la valorizzazione dello storico e prestigioso palazzo in stile liberty, sorto nei primi decenni del secolo scorso, progettato da Ernesto Basile".