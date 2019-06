Toponomastica, cambia il nome di alcune strade cittadine

Cambia il nome di alcune vie della città. Facendo seguito a quanto deciso dalla commissione toponomastica, l'ente ha disposto di intitolare un tratto di “corso Argentina" come “corso architetto Franco Galia”. Una scelta, questa, che arriva dalla richiesta allora inoltrata dall'associazione "A testa alta". La parte che cambierà nome è quella che va dall'incrocio con corso Umberto fino alla rotonda che in crocia via D'Acquisto.

La commissione ha inoltre disposto di intitolare una via o piazza al generale di brigata Giuseppe Carrubba, disponendo di inserirla nell'elenco dei Toponimi, in modo da esitarla non appena l'ufficio ne avrà proposto la collocazione.