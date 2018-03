Tesoreria comunale, pubblicato l'avviso per l'affidamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in esecuzione di quanto stabilito dal Comune di Licata, con determinazione dirigenziale n° 8 del 26 gennaio scorso, ha pubblicato l'avviso relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1 aprile 2018 al 31 dicembre 2021.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 187.500,00, oltre Iva. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2018, indirizzandole a: Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Ex Provincia Regionale di Agrigento – Via Acrone, 27 – 92100 Agrigento,. PEC: gare@pec.provincia.ag.it.