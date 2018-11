Tari 2018, l'Udicon: "Le tariffe si possono ancora modificare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Caro Sindaco ed Assessore al bilancio, i Cittadini Licatesi non sono ignoranti...

Il Sindaco e l’Assessore al bilancio del Comuine di Licata, relativamente alla tassa sulla spazzatura (TARi 2018) hanno testualmente affermato: ''la Tari 2018 va pagata e non possiamo modificarla”.

Inoltre, sempre il Sindaco e l'Ass.re al bilancio (il tecnico prestato alla politica come ama definirsi), dicono che si sono limitati a prendere atto delle tariffe che la Sig.ra Brandara aveva deliberato e deciso di aumentare.

L'U.DI.CON., nell'interesse esclusivo dei cittadini di Licata, non puo' non rispondere a quanto asserito dal Sindaco e dal suo Ass.re al bilancio. L'U.DI.CON. pertanto si rivolge al Sindaco dicendogli che in realtà , volendo, le tariffe TARI 2018 si possono modificare, revocando la delibera n.25 del 29/3/2018 con cui la Sig.ra Brandara ha disposto l’aumento della TARI (quasi un 40% in piu' rispetto al 2017) e proponendo al Consiglio Comunale la revoca della delibera n. 57 del 4/9/2018, cosi che automaticamente possano essere ripristinate le tariffe del 2017.

Fatto cio' caro Sindaco, Lei ed il suo Assessore potreste obiettare che la Sig.ra Brandara ha comunicato al Ministero le nuove tariffe sulla "TARI 2018" e quindi per tale motivo non potete modificarle. Purtroppo una risposta del genere, se venisse data in questi termini, sarebbe da considerare alla “Ponzio Pilato”!

Perche nel momento in cui, caro Sindaco e caro Assessore, vi adoperate per le revoche di cui sopra, potete comunicare al Ministero le nuove tariffe (che sarebbero quelle del 2017) motivandole con il fatto che l'Amministrazione che e'subentrata alla gestione Commissariale non condivide l'atto relativo all'aumento della tassa sulla spazzatura (Tariffe TARI 2018.), considerando pure la grave situazione economica che attraversa la Città di Licata e quindi i suoi cittadini.

L'U.DI.CON., nell'interesse esclusivo dei cittadini e contribuenti Licatesi, caro Sindaco ed Ass.re al bilancio Vi dice che le tariffe si possono modificare (per come spiegato sopra) e allo stesso tempo si potrebbero sospendere le riscossioni della TARI per il momento, in attesa degli effetti che produrrebbero le revoche che dovreste effettuare.

L’U.DI:CON., nell’interesse esclusivo dei cittadini licatesi promette di seguire con molta attenzione lo sviluppo della situazione.

Il Responsabile Provinciale U.DI.CON.