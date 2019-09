Porte girevoli a Palazzo dell'Aquila: entrano due nuovi consiglieri comunali

Nuova surroga in Consiglio comunale a Licata. Dopo le dimissioni di Andrea Carella, infatti, in aula farà il proprio ingresso Giovanni Morello, primo dei non eletti nella lista "Il Domani".

La seduta è in programma domani, 1 ottobre, alle ore 18,30, e sarà aperta da un'altra surroga, quella cioè del dimissionario Augusto Bando con Vincenzo Graci .