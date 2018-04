Fiera Sant'Angelo, via alle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

Il delegato della funzione dirigenziale dello sportello unico attività produttive, Paola Pisciotta, rende noto le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale, per l'occupazione del suolo pubblico in occasione della Fiera di S. Angelo, in programma a Licata dal'1 al 6 maggio 2018.

Le tariffe sono state calcolate sia sulla base della grandezza del suolo pubblico da occupare, sia se trattasi di fieristi ambulanti o non ambulanti, se proprietari degli stand o se con stand forniti dal Comune; se in possesso di auto market o meno, o di banchetti in legno. Stand propri ambulanti o non ambulanti.

"I fieristi - fanno sapere dal Comune - che hanno fatto domanda per la partecipazione alla suddetta fiera per l'anno 2018, fa sapere l'ufficio, e che l'anno scorso sono stati autorizzati, che hanno integrato la domanda con quanto richiesto ed hanno dimostrato all'ufficio di avere pagato la quota per la partecipazione alla Fiera, tramite bollettino di conto corrente postale , intestato al Comune di Licata – Servizio di Tesoreria, oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi presso la tesoreria comunale Banca S. Francesco, sita in via N. Sauro, specificando la causale".