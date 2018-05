Stipendi in ritardo e salario accessorio "dimenticato", è stato d'agitazione

Non hanno ancora ricevuto il pagamento dello stipendio di aprile. Gli impiegati comunali di Licata sono sul piede di guerra visto che aspettano ancora il salario accessorio di tutto il 2016 e 2017 e di parte del 2015, nonché dei primi mesi di quest'anno. E' stato proclamato stamani - durante una assemblea dei lavoratori e delle sigle sindacali - lo stato di agitazione. E se gli stipendi non dovessero arrivare entro la settimana, i dipendenti del Municipio faranno un sit-in, già appunto preannunciato, per il giorno successivo: sabato 12 maggio.

A coordinare l'assemblea dei lavoratori sono stati, stamani, Massimo Caruso e Piero Aquilino: segretari provinciali del Csa e della Cgil.