Modifica dello statuto comunale, riaperti i termini per le osservazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con la pubblicazione dell'avviso alla cittadinanza a cura del Sindaco Giuseppe Galanti, sono stati aperti, oggi, i termini per la presentazione di osservazioni e proposte allo schema diel vigente Statuto Comunale così come modificato ed integrato con la deliberazione di Giunta Municipale n° 9 del 210 Gennaio 2020.

Le osservazioni r proposte vanno presentate entro trenta giorni a decorrere dalla data dell'avviso

alla cittadinanza (22 Gennaio 2020). In particolare gli articoli dello Statuto oggetto di modifica sono il 28 (principi di organizzazione)

e 31 (I dirigenti). Così come previsto dalla norm ativa vigente, le osservazioni e le proposte che perverranno al entro il termine previsto dall'avviso, saranno poi oggetto di analisi e approvazione, o meno, da parte del Consiglio comunale.