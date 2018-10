Precari al Comune, entro novembre l'avvio alla stabilizzazione

Entro il prossimo mese di novembre dovrebbe avere avvio il processo per la stabilizzazione del personale precario in forza al Comune di Licata. Un impegno assunto nella serata di ieri dal sindaco, Giuseppe Galanti, confortato dal parere del segretario generale, Pietro Amorosia, nel corso di un incontro tenutosi all'interno della sala consiliare del palazzo di città con le organizzazioni sindacali di categoria. Alla riunione hanno preso parte anche l'assessore Laura Termini e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto.

Nel corso del suo intervento, il segretario generale ha prioritariamente illustrato la normativa regionale che disciplina la materia, attraverso la quale procedere alla stabilizzazione del personale precario.

Nonostante le pressioni dei rappresentanti sindacali che avrebbero auspicato il completamento dell'iter entro il 31 dicembre, da parte dell'Amministrazione comunale , da parte dell'Amministrazione comunale è stato detto a chiare lettere che i tempi tecnici non consentono di rispettare tale data, ma di poter concludere il tutto tra gennaio e febbraio del nuovo anno.

Inoltre, considerato che il tempo a disposizione non è molto e che le norme in vigore impongono delle scelte da fare.

A tal fine l'Amministrazione comunale, come già noto, prevede di eliminare la dirigenza e sostituirla con i responsabili dei servizi, utilizzando le economie da ciò derivanti per la stabilizzazione oltre che dei contrattisti, anche dei diciotto dipendenti Asu in forza al Comune.