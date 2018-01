Stabilizzazione dei precari, il commissario Brandara incontra i sindacati

Incontro questa mattina tra il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara, ed i rappresentati della Fp Cgil, guidati dal segretario provinciale Piero Aquilino, per l'esame di alcune problematiche inerenti la situazione all'interno del Comune.

In particolare, quattro gli argomenti esaminati: stabilizzazione del personale precario, alla luce della legge Madia; assunzione del personale di categoria A, già vincitore della selezione; adeguamento orario del personale contrattista; istituzione dell'ufficio tributi.

"Ho preso atto della compostezza con la quale i rappresentanti sindacali hanno sottoposto i problemi alla sottoscritta, al segretario generale ed agli altri funzionari presenti all'incontro - ha dichiarato Brandara - . Capisco le loro preoccupazioni, le loro esigenze, e, assicuro, che nell'ambito delle possibilità normative ed economico-finanziarie a me disponibili, non mancherò di intervenire a favore di tutto il personale precario di questo Comune, nel pieno rispetto della dignità di ogni lavoratore, ma anche nella certezza che una macchina amministrativa composta da gente motivata, non può che fare bene a tutta la funzionalità dei servizi erogati dall'ente sempre nell'interesse dell'intera cittadinanza".

Da parte sua, Piero Aquilino, ha dichiarato: “Prendo atto della massima disponibilità dell'amministrazione comunale sugli argomenti trattati. L'incontro ci lascia soddisfatti, però, saremo vigili affinché gli impegni assunti vengano rispettati con la soluzione delle problematiche esposte".