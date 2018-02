Stabilizzazione in vista per il personale precario del Comune di Licata. Il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, ha approvato una deliberazione, assunta con i poteri della giunta municipale, con la quale conferma l'avvio delle procedure per il superamento di tutto il precariato nel Comune.

Con la deliberazione - si legge in una nota dell'amministrazione - si dà atto che saranno verificati i requisiti e i presupposti di legge per l'avvio del piano di reclutamento speciale, e che le risorse assunzionali aggiuntive, sempre previste dalla norma, alla stabilizzazione dei saranno destinate dei precari in possesso dei requisti di legge.

Il contratto di lavoro individuale sarà stipulato a conclusione del processo di stabilizzazione, compatibilmente con gli strumenti di bilancio ed è subordinato all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte del competente organo della Regione Siciliana.

Oltre a dare conferma della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti inseriti nel percorso di stabilizzazione avviato fino al 31 dicembre 2018, il provvedimento del Commissario, prevede espressamente che il contenuto del piano di stabilizzazione che si intende avviare, verrà sottoposto al confronto con le organizzazioni sindacali.

"Con questa deliberazione – sottolinea il Commissario, Maria Grazia Brandara – nel mantenere fede agli impegni da me assunti con tutto il personale a tempo determinato in forza al Comune di Licata, ho voluto avviare le procedure per la loro graduale stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti che disciplinano la materia. Va sottolineato che non si tratta di un percorso facile, scorrevole da percorrere, e che tutti contemporaneamente non potranno essere stabilizzati. Però, bisogna anche essere consapevoli del fatto che se un percorso non si avvia, non potrà mai arrivare a conclusione. Da ciò il mio impegno ad intervenire e a fare di tutto, finché sarò alla guida di questo Ente, perché si possa procedere verso il traguardo della stabilizzazione di gente che, ogni giorno, alla pari dei colleghi di ruolo, si trova impegnata assicurando servizi che, senza di loro, rischierebbero di essere bloccati".

Inoltre, il commissario, con un'altra deliberazione, ha approvato il piano di prevenzione della corruzione e il piano per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018/2020. Il piano, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce le linee guida per programmare attività di prevenzione e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e pone le basi affinché le pubbliche amministrazioni possano sviluppare dei piani triennali anticorruzione.