Via al progetto "Sport di Tutti", ecco come aderire

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, porta a conoscenza di tutti gli interessati che è stato pubblicato il Bando per attività sportive per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Il rientra nel proogetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” promosso da Sport e salute S.p.A. e realizzato con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionale (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) individuati sulla base dell’affiliazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aderenti al Progetto (congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”).

L'obiettivo è quello di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche e sociali, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio. Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

presenti sul territorio (più avanti anche “ASD/SSD”), e sarà sviluppato attraverso le ASD/SSD partecipanti, le Strutture Territoriali di Sport e salute e gli Organismi Sportivi di competenza. Grazie a questa iniziativa i giovani avranno la possibilità unica di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana, scegliendo tra molteplici discipline sportive. Per iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 16 gennaio 2020, accedendo al sito http://sportditutti.it/o direttamente attraverso il seguente link http://area.sportditutti.it.

Infine va precisato che per favorire la più ampia partecipazione e facilitare le famiglie nell’iscrizione al progetto, sono state previste due modalità di presentazione del modulo di adesione: 1. modalità online, sul sito www.sportditutti.it, o direttamente accedendo al portale area.sportditutti.it; 2. modalità cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive prescelte, consultando l’elenco delle ASD/SSD aderenti.