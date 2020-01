Spazio pubblicitario sulle park card, il Comune cerca sponsor: ecco come aderire

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Responsabile della P.O. n° 10 – Polizia Municipale – rende noto che l'Amministrazione comunale intende concludere un accordo di sponsorizzazione/collaborazione relativo alla fornitura dei tagliandi “PARK-CARD” e alla concessione dello sfruttamento esclusivo degli spazi pubblicitari inseriti

negli stessi tagliandi, da sfruttare per la gestione degli spazi di sosta a pagamento nella prima fase di attivazione del servizio Si tratta di una fornitura di almeno 40.000 (quarantamila) biglietti – prepagati, c.d. Park-Card, di cui 28.000 da € 0,25 e 12.000 da € 0,50, per la sosta a pagamento rispettivamente di trenta minuti e di un'ora, prevedendo come anni da indicare nella stampa 2020 – 2021 – 2022 e 2023.

L'invito è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati che ritengono di poter essere interessati e che, pertanto, dovranno far pervenire, in busta chiusa, all'ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 Febbraio 2020, un'offerta indicando i tagliandi da fornire in numero uguale o superiore

a quelli previsti dal progetto. Le spese contrattuali saranno a carico della parte contraente. Non sarà consentito, al contraente, di utilizzare gli spazi concessi per messaggi contenenti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale, pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque contrarie all'ordine pubblico.