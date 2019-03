Spari contro il balcone di un'abitazione, è intimidazione? Indagini in corso

Si torna a sparare a Licata, in pieno pomeriggio pistolettate contro balcone di un’abitazione, dove vive una famiglia del posto. E’ successo intorno alle 17 e 30, in via Torquato Tasso. Scattato l’allarme, sul posto, si è precipitata la Squadra Mobile di Agrigento ed i poliziotti del commissariato di Licata. I colpi, almeno un paio, sarebbero stati esplosi da una pistola.

Il boato dei proiettili ha interrotto un normale sabato pomeriggio licatese. poliziotti hanno setacciato la zona, non lasciando nulla al caso. I rilievi di rito potrebbero chiarire ancora di più la natura dell’accaduto. La macchina investigativa si è già messa in moto.

Gli interrogativi sono tanti, tra questi anche una presunta intimidazione. Il fatto increscioso è avvenuto nel quartiere Oltreponte di Licata, non ci sono feriti.

Spetterà, dunque, alla polizia stabilire cosa è successo, se sia stato un gesto intimidatorio o se qualcuno residente in quell'abitazione fosse stato preso a bersaglio.