Sostegno alle famiglie con disabilità, aperti i termini per le istanze

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici previsti a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

Le istanze vanno predisposte sugli appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza (per quanto riguarda il Distretto Socio Sanitario D5, gli uffici di Licata e Palma di Montechiaro). I destinatari dell'intervento sono persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, ad eccezione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento; persone con disabilità gravi, i cui genitori anziani non sono più in grado di assicurare al figlio una vita dignitosa; persone con disabilità grave inserita in strutture residenziali.

L'erogazione ai beneficiari dell'intervento è subordinata ad una valutazione multidimensionale, che determina l'urgenza, per cui verrà predisposta una graduatoria che terrà conto di alcuni elementi quali sostegno della famiglia, condizione abitava e ambientale, condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.