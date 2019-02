Sostegno alle attività balneari, promosso incontro al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista della prossima stagione estiva, nel pomeriggio di domani, su indizione dell'assessore al territorio ed ambiente, lavori pubblici ed ecologia, Antonio Pira, al palazzo di Città si terrà una riunione operativa per programmare le iniziative da porre in essere a sostegno delle attività balneari.

All'incontro, prettamente operativo, voluto dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Giuseppe Galanti, oltre ai rappresentanti dell'esecutivo prenderanno parte anche tecnici comunali, rappresentanti dell'Apea e degli operatori balneari.