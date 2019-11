Sopralluoghi in città, via alla conta dei danni: il sindaco incontra i cittadini

Superata la fase d'allarme dei giorni scorsi grazie ad un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche che hanno determinato l'interruzione delle piogge ed una variazione del vento, passato dallo scirocco e libeccio al maestrale, che ha consentito anche il miglioramento delle condizioni del mare, quella di oggi a Licata è stata una giornata di primi interventi e sopralluoghi sia per la quantificazione dei danni che per l'individuazione degli ulteriori interventi da porre in essere al fine del ritorno alla normalità.

Tecnici dell'Ente, accompagnati dagli assessori ai Lavori Pubblici Riccardo De Ninnis e alla Pubblica Istruzione, Violetta Callea, hanno effettuato i sopralluoghi all'interno degli edifici scolastici di proprietà comunale, al termine del quale soltanto il plesso Peritore del Villaggio dei Fiori è stato dichiarato inagibile. Già da domattina gli operai del Comune interverranno per ripristinare lo stato dei luoghi e ridare l'agibilità all'edificio.

Invece tecnici del Genio Civile di Agrigento, accompagnati dall'assessore alla protezione civile Giuseppe Ripellino, sono stati sul posto per una verifica delle condizioni dei canaloni di smaltimento delle acque, molti dei quali sono già oggetto di interventi programmati grazie all'avvio di procedure che a breve dovrebbero portare all'inizio dei lavori veri e propri. Oltre agli interventi già programmati, l'Amministrazione comunale ne ha sollecitati altri con carattere d'urgenza per i canaloni di contrada Pozzillo e , il prolungamento della Manca Safarello.

Da parte sua il sindaco Giuseppe Galanti, che durante la mattinata unitamente al vice Antonio Montana e tecnici ha visitato aziende danneggiate ed incontrato cittadini del rione Fondachello Plaia, è stato raggiunto telefonicamente dal presidente Provinciale della Coldiretti di Agrigento, che ha assicurato il sostegno della organizzazione a favore di tutti i produttori agricoli danneggiati, e dal direttore generale della Banca Popolare S. Angelo, Piscopo, che, a sua volta ha assicurato la sospensione del pagamento dei mutui in corso a carico di operatori economici, nonché di concessione di mutui a condizioni agevolati per eventuali altri operatori economici, danneggiati dalle avverse condizioni atmosferiche di questi giorni.