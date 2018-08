Sicurezza a Ferragosto, ordinanza del sindaco: ecco tutti i divieti

Il Comune di Licata corre ai ripari in vista del Ferragosto. Il sindaco Giuseppe Galanti, per garantire la sicurezza nel corso della festività, ha emesso un'ordinanza che disciplina il traffico e le norme di comportamento in spiaggia.

Oltre al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, dalle 8 del 14 agosto fino alle 8 del 15, sarà vietato introdurre cibi e bevande in contenitori di vetro; legna e qualsiasi altro combustibile atto ad accendere fuochi e falò; divieto di utilizzo di cucine, fornelli, barbecue e di qualsivoglia strumento idoneo a dare orgine a fuochi. Vietato inoltre il campeggio e bovacco e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.

Sospesa la Ztl di corso Vittorio Emanuele e di piazza Regolo e istituito il senso unico di marcia in via Minosse dalle 8 del 14 agosto alle 4 del 15 agosto.