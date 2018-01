Si riabbracciano dopo dieci anni, due licatesi a "C'è posta per te"

Padre e figlia lontani da dieci anni, è la storia di Calogero e Marinella due licatesi a “C’è posta per te”, su Canale 5. I due erano lontani per via di una “fuitina d’amore”.

Non è stato facile a convincere l’uomo, che quasi inaspettatamente ha aperto la busta. Lui, un bracciante agricolo di Licata, non ha accettato le scelte sentimentali della figlia, poi il lieto fine. La storia ha tenuto incollati alla tv milioni di persone.