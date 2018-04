Servizio rifiuti, il commissario Brandara contro l'Apea: "Normalizzate la raccolta"

Il commissario straordinario al Comune di Licata, Maria Grazia Brandara a muso duro contro l'Amministratore Unico dell'Apea, la società che ha in gestione il servizio dei rifiuti. Brandara ha inizirizzato una nota allegando anche le parole al prefetto, al firettore fenerale del dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al commissariosStraordinario, al presidente e al direttore generale della Srr Ato 4 di Agrigento, ed al Socio Unico dell'Apea, Vella, il commissario straordinario, nel contestare l'espletamento del servizio, ha diffidato la società Apea "a mettere in atto ogni necessaria e ritenuta attività per rimuovere immediatamente i rifiuti da terra, normalizzare la raccolta ed avviare in tempi rapidi concrete azioni tendenti al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata”. Il tutto nell'immediato, pure “attraverso il potenziamento del personale, di mezzi ed attrezzatura, anche in ragione dell'approssimarsi della festività del Santo Patrono S. Angelo e della stagione estiva".

A tal proposito è stato chiesto al nuovo commissario straordinario della Srr Ato 4 di Agrigento, di “intervenire tempestivamente presso l'Apea affinché la società si adoperi celermente per assicurare la continuità del servizio, rimuovendo la condizione emergenziale esistente”.

Alla base di questa intervento del Commissario la constatazione del fatto che “la città e l'intero territorio comunale continuano ad essere mantenuti, per il persistere di consistenti quantitativi di rifiuti non raccolti e per la insufficiente pulizia delle strade, in una condizione assolutamente indecorosa che ha mortificato e mortifica la dignità dei cittadini, mettendo a rischio la salute pubblica e con possibilità di determinare danni”.

Secondo quanto ha fatto sapere il Comune, "nella notte emerge anche provveduto a liquidare tutte le fatture trasmesse dall'Apea e, pertanto non si comprende il perché si continui ostinatamente a fornire servizi approssimativi ed insufficienti, che non fanno altro che determinare pesanti ripercussioni sul servizio e sui cittadini.Oltre a scrivere la lettera di che trattasi, l'attuale amministratore unico del Comune, ha già chiesto un incontro con l'Assessore Regionale all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, e nei prossimi giorni chiederà anche un incontro al Presidente della Regione, Musumeci, a cui rappresentare la critica situazione di Licata".