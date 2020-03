Servizio di riabilitazione neuro motoria, via alla presentazione delle istanze: ecco come fare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Responsabile della P.O. n° 4 – Servizi Sociali – D.ssa Daniele Bonelli, comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per usufruire del servizio di riabilitazione neuro motoria e cognitiva presso la struttura “Fisioterapik Center” di Via Umberto II a Licata. L'attività, che avrà inizio il 30 Marzo 2020, è destinato a sei soggetti in possesso della certificazione sanitaria rilasciata da un ente pubblico attestante la necessità di poter usufruire del servizio riabilitativo neuro/cognitivo presso strutture convenzionate, che siano residenti nel territorio del Comune di Licata, e che l'indicatore ISEE, in corso di validità no n superi la fascia IRPEWF esente che ammonta ad € 8.000,00. Avranno la priorità soggetti il cui nucleo familiare è composto da più di tre persone, di cui uno inferiore ai 18 anni; il cui nucleo familiare percepisce un reddito inferiore al requisito economico per l'accesso al servizio di riabilitazione; l'istante non usufruisce di rimborso comunale “Spese viaggio” sostenute per il raggiungimento dei centri di riabilitazione. In caso di parità di requisiti di cui sopra, si procederà alla scelta secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 16 Marzo 2020, corredata dai seguenti documenti: 1) certificazione sanitaria; 2) modello Isee; 3) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. I modelli per la presentazione delle istanze possono essere ritirati presso gli Uffici del Dipartimento Servizi Sociali, siti in via Marianello, da lunedì a venerdì.