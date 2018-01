Servizio civile, bando per la selezione di 489 volontari

Indetto un bando per la selezione di 489 volontari, da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Lo rende noto l'ufficio Europa del Comune di Licata.

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di servizio civile, per avere l'elenco tra i quali poter scegliere è necessario utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" che si trova nella sezione Progetti.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente a cui fare riferimento, dove è possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.

La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati direttamente all'ente che realizza il progetto, entro e non oltre le 14 del 5 febbraio 2018. Quelle pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Inoltre, lo stesso ufficio rende noto che è aperto il bando della Fondazione "Con il Sud" per progetti relativi alla valorizzazione dei beni culturali. Lo rende noto l'ufficio Europa del Comune di Licata. Il bando è riservato ad organizzazioni senza scopo di lucro, costituite nella forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), cooperativa o consorzio sociale, ente ecclesiastico, - fondazione, impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L.106/2016), che hanno sede ed operano nelle regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).