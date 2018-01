Sempre più licatesi fanno le valigie ed emigrano, la città si svuota

Trenta, trentacinque persone al mese vanno via da Licata. Lo scorso settembre, l'ufficio Statistica ha cancellato - in un solo colpo - ben 64 licatesi. E la stragrande maggioranza di cancellazioni è stata seguita da iscrizione all'Aire con conseguente trasferimento all'estero. Licata continua a svuotarsi. Sono 402, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, le persone in meno rispetto all'ultima rilevazione. E la meta prescelta per i licatesi che vanno all'estero è Colonia, in Germania.

Gli stranieri bilanciano l'emigrazione. La comunità più presente in città è quella romena, seguita da quella marocchina.