Scrutatori per quarantadue seggi, via al sorteggio

La commissione elettorale eomunale è stata convocata per il 9 febbraio 2018, alle 16, nella sala consiliare del palazzo di città, per procedere alla nomina con un pubblico sorteggio, degli scrutatori da assegnare ai 42 seggi elettorali cittadini (41 + 1 ospedaliero), per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 43 marzo 2018. Complessivamente i nominativi da sorteggiare saranno 168 (quattro per ogni seggio), più 20 che verranno inseriti nell'elenco dei supplenti di coloro i quali, tra i nominati, rinunceranno per iscritto all'incarico.

"Si precisa che - fanno sapere dal Comune - a seguito di quanto deliberato dalla commissione elettorale comunale, che i nominati saranno scelti da un elenco composto da 508 aspiranti iscritti sia all'albo degli scrutatori che al centro Impiego di Licata, nella qualità di disoccupati o inoccupati".