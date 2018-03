Borse di studio e libri di testo gratuiti, fissate scadenze per le istanze

È fissato al 16 aprile il termine per la presentazione delle istanze per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018. Ne dà comunicazione l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Licata, precisando che "i modelli delle istanze vanno ritirati presso gli istituti di frequenza degli alunni, e, una volta compilati, restituiti alle segreterie degli stessi istituti di appartenenza".

Il Comune ha già inviato comunicazione ai dirigenti scolastici di competenza comunale, quali gli istituti comprensivi “Francesco Giorgio”, “Guglielmo Marconi, “Salvatore Quasimodo” e “Giacomo Leopardi”. Sarà compito delle istituzioni scolastiche annotare le istanze ricevute, distinte per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, verificare la correttezza della data di presentazione dell'istanza, la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza Isee ai requisti richiesti dal bando. Per quanto concerne gli studenti degli istituì superiori, la competenza del partecipazione al bando è dell'amministrazione provinciale.

Inoltre, con una nota indirizzata ai dirigenti degli istituti scolastici superiori e inferiori presenti sul territorio comunale, il responsabile dell'ufficio Pubblica istruzione, ha inviato loro sia una copia della circolare della della Regione, per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei dlibri di testo per l'anno scolastico 2017/2018, con invito agli stessi di ricevere le richieste degli aventi diritto, entro e non oltre il 30 marzo.