Scuola e famiglia, l'incontro a Licata: guiderà i lavori Gaetano Rappo

Organizzato dall'amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Galanti, su iniziativa dell'Assessore ai Servizi Sociali Laura Termini, venerdi 16 novembre 2018, presso il Teatro Comunale Re, si terrà un incontro formativo su: “BES E DSA. Indicazioni teoriche ed operative per una scuola inclusiva in sintonia con la famiglia”.

"Si discuterà di bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento, volutamente si è scelto di dividere l'incontro in due sessioni per discutere dello stesso argomento con due linguaggi differenti, adeguati al target di riferimento, così da far sentire genitori e insegnanti maggiormente padroni nella gestione delle difficoltà che talvolta si riscontrano con i nostri bambini" spiega l'assessore Termini.

Guiderà i lavori il Gaetano Rappo, Psicologo, Specialista in psicoterapia cognitivo - comportamentale, Dottore di ricerca in Psicologia,Esperto in disturbi dell'apprendimento, - Presidente del CNIS (Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sull'Handicap) – sede di Palermo; - Direttore scientifico del Centro Studi “Le Fenici”.

La manifestazione si articolerà in due sessioni, secondo il programma che segue: alle 15,30: sessione riservata ai genitori; 17,15: sessione riservata ai dirigenti e docenti scolastici, educatori, operatori sanitari e club services.