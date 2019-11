Albo degli scrutatori comunali, ancora pochi giorni per presentare la domanda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, Giuseppe Cottitto ricorda che ormai mancano pochi giorni alla scadenza del termine ultimo per l'iscrizione all'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale.

Pertanto, tutti coloro che intendono iscriversi devono fare richiesta, mediante domanda da inoltrare o presentare all'Ufficio Protocollo generale del Comune, entro il 30 del mese di Novembre 2019. Si ricorda che nella domanda i richiedenti, oltre a comunicare Cognome e Nome, residenza, luogo e data di nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Licata;

b) di essere in possesso (almeno) del titolo di studio di Diploma di scuola media inferiore;

c) professione, arte o mestiere esercitati;

d) di non rientrare nelle categorie indicate dell'art. 38 del T.U. n. 361 del 1957, dell'art. 23 del T.U. n. 570

del 1960 e dell'art. 9, punto 3, della legge 30.04.1999, n°120 e s.m.i.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono

rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale, durante il normale orario di lavoro.