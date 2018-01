"San Giacomo d'Altopasso", si è dimesso il direttore sanitario Alfonso Avenia

Si è dimesso il direttore sanitario dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, Alfonso Avenia. Due le motivazioni - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - alla base di rimettere l'incarico: il depotenziamento in atto per la struttura sanitaria e motivi personali e familiari. La comunicazione è stata data all'Asp lo scorso 31 dicembre. Per coprire il periodo di tempo in attesa del nuovo direttore sanitario, lo stesso Avenia ha indicato, come proprio sostituto, Angelo Gambino.

Avenia è stato direttore sanitario del "San Giacomo d'Altopasso" per quasi tre anni. E nell'ultimo periodo si sono moltiplicate le sue richieste per evitare il depauperamento delle risorse mediche e infermieristiche.