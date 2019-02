Rinnovato a Salvatore Rizzo l'incarico di collaboratore politico del sindaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con propria determinazione adottata ieri, il sindaco Giuseppe Galanti ha rinnovato l'incarico di collaboratore politico, fino al 31 dicembre 2019, a Salvatore Rizzo.

L'incaricato collaborerà con il sindaco e l'amministrazione comunale nella formulazione di proposte, istanze e pareri su argomenti di rilevanza politico amministrativa nell'ambito di azione politica inerente le esigenze dei disabili e mobilità delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Anche in questo caso, così come per i precedenti la collaborazione sarà prestata per puro atto di liberalità e senza compensi, neanche a titolo di rimborso spese, in quanto trattasi di attività svolta spontaneamente.