"Eredità immateriali della Sicilia", riconoscimento per Rosa Balistreri

L’artista poliedrica Rosa Balistreri è stata ammessa nel registro delle eredità immateriali della Sicilia. "Rosa Balistreri – si legge nella motivazione con la quale è stata accolta la richiesta a suo tempo avanzata dallo stesso Commissario Straordinario dell'Ente - ha rappresentato magistralmente le asprezze di una terra difficile elevando le difficoltà di una situazione soggettiva a condizione umana collettiva, tanto che è riuscita a farsi apprezzare ben oltre i confini dell'isola e ricevendo validi riconoscimenti".

Soddisfatta del riconoscimento, il commissario straordinario al Comune di Licata, Maria Grazia Brandara. "Da non licatese di nascita, ma di vera ammiratrice di Licata, delle sue bellezze, ricchezze, della sua storia, e dei suoi personaggi, ho ritenuto doveroso adoperarmi per rendere merito a Rosa Balistreri, artista popolare di fama internazionale e universale, per la sua voce e le sue canzoni che rappresentano un melodico testamento culturale e storico della nostra amata terra. Un riconoscimento - dice la Brandara- quello conferito a Rosa Balistreri, che dà lustro non solo alla stessa, ma a tutta quanta la comunità licatese, che vede accrescere sempre più il ricco patrimonio culturale che da secoli ne caratterizza la storia".