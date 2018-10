Niente gestione in house per la riscossione dei tributi locali, l'Adic presenta un esposto

Niente gestione in house del servizio di riscossione dei tributi locali. L’Adic - associazione per la difesa del cittadino - ha presentato un esposto all’Anac (autorità nazionale anticorruzione). E lo ha fatto affinché venga valutato "se l’adozione di diverse determine dirigenziali con cui il Comune di Licata ha affidato servizi alla Muncipia S.p.A., tramite trattativa diretta nel corso del 2018, possano in qualche modo violare il cosiddetto 'principio di rotazione' - hanno scritto dall'Adic - . Principio, in virtù del quale l’affidamento al contraente uscente, deve avere carattere eccezionale e deve richiedere un onere motivazionale più stringente, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente".

L’esposto all’Anac - ha aggiunto l'associazione per la difesa del cittadino - "è stato presentato nell’interesse dei cittadini licatesi, per tutelare i loro diritti nei confronti delle istituzioni attraverso il controllo sul loro operato e sull’utilizzo delle risorse pubbliche".