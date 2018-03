Lotta al randagismo, verso il regolamento comunale per gli animali d'affezione

È stato fissato entro il 31 marzo, il termine entro il quale il dirigente del Dipartimento Urbanistica e Territorio Ambiente, dovrà predisporre la proposta di deliberazione di adozione del “regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo”.

Lo ha disposto il commissario straordinario Maria Grazia Brandara, con una direttiva indirizzata emanata ieri, nell'ambito delle varie iniziative avviate per un costante accrescimento della tutela degli animali d'affezione e l'adempimento dei compiti assegnati ai Comuni.

Il regolamento deve “pienamente tenere conto delle esigenze del benessere degli animali di affezione” e disciplinare “la concreta attuazione delle norme legislative e amministrative di riferimento della materia”.

Per quanto concerne lo specifico della lotta al randagismo e alla funzionalità, il commissario straordinario ha emesso un'ordinanza per un intervento urgente mirato alla sistemazione delle carenze strutturali registrate presso il rifugio sanitario di contrada Pezza, della rete di delimitazione delle gabbie deteriorate e delle canaline intasate poste all’esterno, nonché la sospensione dell’attività di ricovero di altri cani presso il suddetto impianto, consentendo l’assistenza sanitaria ed il soccorso di cani ammalati, incedentati e/o feriti dopo che si stata accertata la veridicità da parte del personale appartenente al servizio di veterinaria dell’Asp di Agrigento, a cui competerà l’onere di disporre, senza indugio, gli interventi necessari per la tutela degli animali.