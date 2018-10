Raccolta differenziata a Licata, ecco le domande dell'Udicon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco di Licata ha annunciato l’avvio della raccolta differenziata tra una settimana. L’UDICON, gli pone due domande: 1)vuole dire ai cittadini come e quando funzionera' il servizio? 2) Fara' pubblicare sul sito del Comune il "Piano Finanziario?"

L’UDICON ( Unione Difesa dei Consumatori) ritorna a parlare nuovamemte della raccolta dei rifiuti solidi urbani, e precisamnete della raccolta differenziata, servizio che dovrebbe portare “utili”al Comune.

Detto questo, riportandosi alle dichiarazioni del Sindaco di Licata, il quale ha preannunciato l’avvio del servizio per la prossima settimana, l’UDICON, nell’interesse esclusivo della cittadinanza licatese, chiede al Sindaco se sa con precisione quando inizierà la raccolta differenziata e come dovrebbe comportarsi la cittadinanza. Inoltre chiediamo al Sindaco se il servizio sarà svolto dal R.T.I. ( Raggruppamento temporaneo di imprese) che si è aggiudicato l’appalto da 89 milioni di euro per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani o se sarà qualche altra impresa che si occuperà della differenziata.

L’UDICON chiede inoltre che venga pubblicato sul sito del Comune il business plane relativo alla raccolta differenziata.

L’UDICON ribadisce che tutti questi quesiti sono posti nell’interesse dei cittadini di Licata e promette a questi ultimi che, in caso di mancata risposta da parte degli organi comunali, tornerà ad occuparsi dell’argomento.

Il Responsabile Provinciale UDICON

Antonino Amato