Restauro del teatro Re Grillo, Carmelo Pullara: "Il Comune non perda il finanziamento"

Definito l’iter per il finanziamento del restauro di alcuni teatri siciliani tra cui il "Re Grillo" di Licata, ma il Comune viene "richiamato" dalla Regione. L'Assessorato dei beni culturali, infatti, ha in questi giorni inviato una nota di sollecitato ai Municipi - e tra questi c'è quello di Licata - che non abbiano già provveduto a trasmettere gli atti necessari per l'impegno delle somme già finanziate per la riqualificazione di anfiteatri e strutture teatrali.

A denunciarlo, il deputato regionale Carmelo Pullara. "Non vorremmo che si perdesse tempo e non si desse immediato riscontro a quanto richiesto, con le conseguenze che ben tutti possono immaginare - scrive in una nota -. Adesso all'amministrazione comunale, Galanti & c, non rimane che adempiere al proprio dovere e accelerare i tempi dando riscontro a quanto richiesto. Mi sto premurando anche di evidenziare gli adempimenti che non risultano regionale, non lavoro per il tanto peggio tanto meglio, sulle critiche sul fare ovvero il fatto male non posso esimermi, la città ed i licatesi prima e sopra a tutti almeno per me".

Al teatro Re Grillo sono stati assegnati oggi circa 250mila euro che serviranno per la ristrutturazione e l'ammodernamento del presidio culturale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pullara, tra l'altro, approfitta dell'occasione per segnare come il Comune non abbia "inspiegabilmente dato seguito all'inserimento del porto di Licata nelle Zes, per cui ho lavorato a lungo,e il cui bando per i km residui prevedeva anche l'estensione delle agevolazioni all'area artigianale, quale il comune è colpevolmente rimasto in silenzio".