Progetto "Sport per tutti", pioggia di nuove adesioni da parte delle associazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito dell'invito lanciato la scorsa settimana dall'Amministrazione comunale per l'adesione al progetto “sport per tutti”, sono già sette le associazioni sportive locali che hanno dato la loro adesione; si tratta delle polisportive “Gladiator A.D”., “Arcieri Campobello”, “Club Limpiados”, “Asd Pallamano Halikada”, “Asd Sanitas”, “Pol. Guidotto” e “Asd Antivan”.

A renderlo noto sono gli assessori comunali allo sport Andrea Burgio ed ai servizi sociali Violetta Callea. Che dopo aver ricordato che c'è ancora tempo fino al 312 gennaio 2002 per aderire all'iniziativa , così dichiarano:

"Il nostro ringraziamento va alle associazioni che hanno partecipato al bando e che in questo modo hanno dimostrato di impegnarsi per offrire un servizio fondamentale a tutte quelle famiglie che per motivi economici non possono permetterselo. Lo sport è uno dei principali strumenti di aggregazione e formazione dei giovani e con questo progetto l'inclusione viene garantita anche ai ragazzi che fanno parte di nuclei familiari in difficoltà. Speriamo che le famiglie colgano questa opportunità e le invitiamo ad aderire entro i termini previsti dal progetto “Sport per tutti”. Si tratta – proseguono i due amministratori - di un modello di intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. L'obiettivo è promuovere – attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce

della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere degli individui. E' anche un percorso sociale, sportivo ed educativo in grado di offrire attività pomeridiana gratuita ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interessati possono aderire al progetto entro le ore 16,00 del 31 gennaio 2020, sul sito www.sportditutti.it in cui è presente il collegamento alla sezione https://area.sportditutti.it, dove gli utenti possono registrarsi e compilare l'apposita domanda. Le famiglie, inoltre, possono rivolgersi direttamente alle associaizoni sopra cite che hanno dato la propria disponibilità.