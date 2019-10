L'amministrazione incontra i dirigenti scolastici, via al progetto "“Scuola In carta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Scuola In carta" è il tema del progetto presentato questa mattinata dall'Amministrazione comunale ai dirigenti di tutti gli istituti scolastici cittadini, siano essi pubblici che privati, inferiori che superiori, da realizzare con decorrenza dal 19 Novembre 2019, nell'ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti. Iniziativa che ha trovato il pieno consenso all'adesione da parte di tutti i presenti. Così come illustrato dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, il Vice Sindaco, e l'assessore all'Ambiente Antonio Montana,e l'assessore alla Pubblica istruzione, Violetta Callea, nonchè dall'Amministratore dell'Apea, Pietro Lucchesi, scopo principale dell'iniziativa, che verrà ripetuta con cadenza settimanale secondo modalità già delineate in modo generico ma che saranno meglio esplicitate con un'apposita nota riportante le linee guida, lo scopo è quello di sensibilizzare gli alunni a mettere in pratica la raccolta differenziata e, contemporaneamente renderli partecipi in un'attività di coinvolgimento delle famiglie. Un piano, quindi, che avrà come soggetti esecutori l'Amministrazione comunale, la scuola e la famiglia., sinergicamente impegnati per un miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed un sensibile incremento della differenziata che sarà utile anche ai fini dell'abbattimento dei costi di gestione del servizio e, conseguentemente, della tariffe necessarie alla copertura dei suddetti costi.

Inizialmente il progetto sarà incentrato sulla raccolta di carta e lattine. Intanto l'Amministrazione comunale e l'Apea hanno da poco avviato anche il servizio di raccolta della frazione umida nelle utenze commerciali, servizio che si aggiunge a quello già da tempo in atto a Licata relativo alla raccolta di vetro e di cartone. In quanto all'utenza domestica, da sabato 2 novembre, sarà possibile conferire la frazione di umido, ma soltanto durante gli orari di apertura, presso i due centri di raccolta di via Campobello e di via Giarretta.