Processione dei Re Magi, ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità in vista dei festeggiamenti dell'Epifania. Il dirigente del Dipartimento polizia municipale, in vista degli eventi "Befana Dance" e sfilata dei Re Magi a cavallo per le vie del centro storico, in programma domani, 6 gennaio, ha disposto il divieto di transito e sosta con rimozione, dalle 11 a fine manifestazione, in corso Vittorio Emanuele e in piazza Regina Elena e l'istituzione del divieto di transito, al passaggio dei Re Magi, nella fascia oraria 10-21,00, in ccorso Re Capriata, corso Roma e piazza Progresso.

