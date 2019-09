Il Comune affitta l'area vicina l'ex piscina comunale, ecco le modalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con un avviso pubblico a firma dell'Incaricato di P.O. , Arch. Giuseppe Ferraro, l'Amministrazione comunale rende noto che è precisa volontà della stessa procedere alla locazione dell'area adiacente alla ex piscina comunale, sita in corso Umberto II°, con annessa parte dell'alloggio del custode, per un periodo di anni sei. L'estensione dell'area è pari a mq. 2850, ricadente in catasto al foglio 101 – particelle 747 sub. E 2 e 463. Il canone annuo è stato determinato in € 835,00, più aggiornamenti Istat.

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, con offerta al rialzo e in busta chiusa, tramite protocollo generale del Comune, intestando il plico all'Ufficio Patrimonio – Dipartimento LL.PP. - Corso Vitt. Emanuele, 51 , entro e non oltre il 15 Ottobre 2019. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in l'avviso di che trattasi. Si precisa, infine, che è riconosciuto il diritto di prelazione al conduttore della rimanente parte del compendio immobiliare.