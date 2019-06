Avrebbe violentato una bimba di nove anni, insegnante di 30 anni ricercato

Una coppia di coniugi ha accolto in casa un connazionale di 30 anni. L’uomo, avrebbe, abusato della loro figlia. Doveva essere il suo insegnate di lingua araba, ma il nordafricano avrebbe violentato la bambina di appena nove anni. L’uomo, viene ricercato della forze dell’ordine, la vicenda è finita in mano al pubblico ministero Gloria Andreaoli che ha indagato il 30enne per violenza sessuale ai danni di una minorenne.

La piccina avrebbe confidato alla madre di alcuni presunti abusi subiti, i genitori hanno così denunciato l’accaduto. Il Pm ha chiesto al Gp di disporre un l’incidente probatorio, ed inoltre, di raccogliere la testimonianza della bimba. Il 30enne nordafricano, “rischia” 14 anni di carcere per violenze su minori.