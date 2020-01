"Funzionario antiabusivismo integerrimo", Italia nostra premia Ortega

L'ingegnere capo del Comune di Licata Vincenzo Ortega sarà insignito della menzione speciale del premio "Umberto Zanotti Bianco" per il contributo profuso nella lotta all'abusivismo edilizio. Lo riporta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Il premio è stato tributato, dice la motivazione "Per il coraggio e la competenza dimostrati nella lotta all'abusivismo, piaga che funesta gran parte delle coste della Sicilia, come ligio ed integerrimo funzionario".

Da fine gennaio Ortega, come noto, potrà tornare al suo posto come dirigente al Comune in seguito all'approvazione da parte del Consiglio comunale ad una determinazione che cancellava tutte le posizioni dirigenziali.