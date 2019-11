Sei milioni di euro di oneri per la realizzazione del porto di Licata, il Cga ha deciso

Oneri concessori milionari per la realizzazione del porto di Licata, la "Iniziative immobiliari" incassa una vittoria al Cga. La società, rappresentata dall'avvocato Girolamo Rubino, ha contestato al tribunale amministrativo la richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Licata di oneri per sei milioni di euro in totale.

La difesa della società, dal canto suo, ha chiesto alla Regione di stimare il valore delle ingenti opere di urbanizzazione realizzate dalla società, e rideterminare quindi "gli importi degli oneri concessori dovuti dalla concessionaria previa deduzione dei costi di costruzione relativi alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria".

Dopo una prima quantificazione, contestata dal privato, ne è arrivata un seconda ritenuta più congrua, con in più il Cga che ha anche espressamente accolto il motivo proposto dalla società "Iniziative Immobiliari spa", con cui si sosteneva che il costo delle opere di urbanizzazione deve essere sottratto dall’importo degli oneri concessori. Questo significa che adesso, qualora il costo delle opere di urbanizzazione dovesse risultare superiore alla somma di 6milioni di euro, la società nulla dovrà pagare nei confronti del Comune di Licata.