Via a "Color-Arte", progetto di avvio alla pittura per adolescenti

Dal 11 novembre al 17 dicembre 2019, la Biblioteca comunale, con turni di due ore settimanali, ospiterà la manifestazione “ColorArte”, un progetto di avvio all'arte della pittura, voluto dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Galanti , coordinata dall'assessore alla P.I., Violetta Callea, che ha come scopo quello di riscoprire l'arte come veicolo per ritrovare il piacere della creatività, che con l'avvento delle nuove tecnologie avanzate si allontana progressivamente da tutto quello che è manuale ed artigianale.

L'iniziativa consiste in un corso gratuito di base per disegno e pittura, destinato a a tutti quei ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori e il biennio delle superiori che hanno la passione e l'interesse per il disegno artistico, i colori, le tecniche pittoriche. I partecipanti saranno massimo 12 per corso e saranno scelti seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale del Comune.

Il tutor del progetto è il maestro d'arte Angelo Sorce. Allo scopo di informare gli alunni, dal Comune è partita un'apposita comunicazione diretta ai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e di quelli superiori presenti in città. In ogni caso, per

ulteriori chiarimento gli interessati potranno rivolgersi agli operatori della biblioteca comunale, che ha sede in piazza Matteotti o farlo telefonicamente tramite il numero 0922 868228.