Arriva "Trirock", apportate modifiche al traffico in piazza Sant'Angelo

Nell'ambito delle varie manifestazioni di intrattenimento indette dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti al fine di allietare l'Estate Licatese, nei giorni 13, 14 e 21 Settembre 2019, Piazza S. Angelo ospiterà alcune attività sportive organizzate dall'Associazione Dilettantistica Sportiva “Trirock”.

Al fine di assicurare il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, con propria ordinanza n° 83, emessa oggi, il Sindaco ha disposto l'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione, in Piazza Sant'Angelo e in va San Francesco, per i giorni 13, 14 e 21 settembre 2019, dalle ore 18,00 fino al termine delle attività, garantendo lo scorrimento del traffico sul corridoio Via Solferino – Via Carducci.

Inoltre, con lo stesso provvedimento è stata autorizzata la rimozione di quei mezzi che, eventualmente, contravvenendo alle superiori disposizioni , potrebbero compromettere il corretto e sicuro svolgimento della programmata manifestazione e arrecare giudizio alla pubblica incolumità.