Licata, la giunta approva il Piano triennale anticorruzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, e prendendo atto delle indicazioni fornite dal Piano Triennale Anticorruzione Nazionale, approvato con deliberazione ANAC con deliberazione n° 1064 del 13/11/2019, la Giunta Comunale ha approvato il proprio “Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e L'integrità anno 2020 – 2022”.

Responsabile del Piano è il segretario generale Laura Tartaglia che si avvarrà, nello svolgimento dei compiti previsti, dell'Ufficio di supporto denominato “Ufficio Controlli Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni”, demandando ai responsabili delle P.O., ciascuno per la propria competenza, pena responsabilità conseguenziali anche di natura disciplinare, l'attuazione del piano con obbligo di mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutte le attività necessarie.

La delibera, con la quale la Giunta ha approvato il suddetto Piano si trova affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente.