Lotta contro l'amianto, via a tavolo tecnico al Comune

Comune, si lavora alla redazione del piano comunale Amianto. L'Ente, al fine di ottenere questo importante risultato ha convocato un tavolo tecnico per mercoledì 3 luglio 2019, alle 11.

All'incontro sono stati invitati a partecipare tecnici comunali, rappresentanti della Polizia municipale e gli assessori ai lavori pubblici Antonio Pira e alla protezione civile, Giuseppe Ripellino. "Scopo dell'incontro - dicono dall'Ente - sarà quello di definire, nel dettaglio, i vari passaggi e le attribuzioni operative che dovranno essere messe in atto per il raggiungimento dello scopo". Oltre che delle normativa vigente, nel corso della riunione ci si potrà avvalere anche della bozza del piano comunale amianto, redatto dalla società "AirDrone" di Ferrara, a seguito dei rilievi effettuati con l'utilizzo di drone sull'intero territorio comunale.