"Perde soldi in sala giochi e vuole restituiti 2 mila euro": arrestato

Chiedendo la restituzione di quanto aveva speso, giocando con le macchinette, avrebbe minacciato il titolare della sala giochi. Urla e parole pesanti che hanno innescato timori, in qualcuno dei presenti, e dunque la richiesta d’intervento ai carabinieri. Una pattuglia dei militari dell’Arma, che si trovava già in zona per dei controlli di routine, è dunque intervenuta in un lampo ed ha bloccato, e arrestato, Gaspare Antona, 34 anni, disoccupato. L’uomo deve adesso rispondere dell’ipotesi di reato di tentata estorsione.

L’arresto è stato già convalidato ed è stato posto ai domiciliari.

Tutto si è verificato negli scorsi giorni. A quanto pare, il trentaquattrenne sarebbe andato a giocare all’interno della sala giochi. Avrebbe perso dei soldi e sarebbe andato in escandescenze. Avrebbe – stando all’accusa formulata dai carabinieri a carico del licatese – minacciato, e anche pesantemente, il titolare della sala giochi. Pare che volesse restituiti circa 2 mila euro. Restituzione che, naturalmente, il titolare della sala giochi non poteva neanche prendere in considerazione.