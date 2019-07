Carenza di personale medico e paramedico, ridotti i posti letto ad Ortopedia

Carenza di personale medico e paramedico e all'unità operativa di Ortopedia dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" calano i posti letto.

Fino ad oggi, i posti sono stati 14 per il ricovero ordinario e due per il day-hospital. Adesso, sulla base delle nuove disposizioni, stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, i posti letto scendono a 9 per quanto riguarda il ricovero ordinario e ad uno per il day-hospital. La comunicazione è stata già data - stando sempre al quotidiano catanese - al neo direttore sanitario Angelo Trigona e anche al dirigente del pronto soccorso Maurizio Damanti. La riduzione dovrebbe essere temporanea. Non resterà che aspettare per capire quanto effettivamente durerà.