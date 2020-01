Trasporti eccezionali attraversano la città: ecco le modifiche al traffico

E' entrata in vigore ieri 13 gennaio, e sarà valida fino al 24 gennaio 2020, l'ordinanza che detta le norme di disciplina del traffico al fine di consentire il passaggio di trasporti eccezionali all'interno del centro urbano.

Il provvedimento, in particolare, dopo aver preso atto dei veicoli costituenti trasporti eccezionali muniti delle competenti autorizzazioni regionali, dispone l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dal 13 al 24 gennaio 2020, nelle fasce orarie 02-06 e dalle ore 11 alle ore 17 su entrambi i lati di via Palma nel tratto compreso tra lo svincolo on la Ss 115 e la via Gaetano Ortega. Per il medesimo periodo e le stesse fasce orarie, è ', altresì, istituito il divieto assoluto di transito per il tempo necessario al passaggio dei convogli dei trasporti eccezionali.