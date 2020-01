Discariche abusive di rifiuti speciali, firmate ordinanze da parte del sindaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Anas, il Demanio Regione Sicilia, ramo acque ed un privato, sono i tre soggetti giuridici a carico dei quali il sindaco Giuseppe Galanti, con ordinanza n° 6 emessa ieri, ha disposto di provvedere, a proprie cure e spese, entro il 15 Febbraio 2020, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sui fondi di loro proprietà, ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento è stato emesso in applicazione dell'art. 50 – comma 4 – del Decreto legislativo 267 del 2000 e dell'art. 192 del Decreto Legislativo n° 152 del 2006, a seguito di sopralluogo effettuato da personale del Dipartimento Territorio ed Ambiente e del Comando di Polizia Municipale, dal quale è stato accertato che “nell'area sottostante il cavalcavia della Strada Statale 115, in corrispondenza della Strada comunale Caterlippe, su terreni di proprietà dell'Anas del suddetto demanio e di un privato, risultava abbandonata un a notevole quantità di rifiuti, presumibilmente contenenti amianto. I soggetti destinatari del provvedimento, dovranno comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione della rimozione e smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inosservanza dell'ordinanza da parte dei soggetti obbligati, si provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi, con addebito e recupero delle spese sostenute, e presentata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, per il seguito di competenza, a carico dell'inadempiente.