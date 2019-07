Cibo e movida, dal Comune arriva l'ok: musica fino a notte fonda

Licata si appresta a vivere un mese di agosto ricco di iniziative. Cibo, movida e bellezza: per una città che è pronta a divertire non solo i licatesi, ma anche diversi turisti. Da Miss Europe Continental, all'ottantesimo concorso Miss Italia, il Melt Fest, ma anche la seconda edizione de il Lanterna Fest”. Dal Comune è arrivata una importante comunicazione, infatti, il sindaco Galanti ha prolugato l'orario di intrattenimento. Dalle 24 fino alle due del mattino, si potrà fare musica e divertirsi liberamente. "In ogni caso - fanno sapere dal Comune - è fatto salvo il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal codice penale".